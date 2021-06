PRI designa a Rubén Moreira como coordinador de su grupo parlamentario para la próxima legislatura

“Nuestro coordinador, Rubén Moreira ha recibido el respaldo total y unánime de las y los legisladores del PRI, nosotros pensamos en el país como partido opositor y como esta coalición, que estamos pasando a un trabajo político legislativo, vamos a ser firmes y claros, no vamos a apoyar ninguna iniciativa que violente, que lastime, que trastoque el régimen democrático y representativo que tenemos en México. No vamos a apoyar ninguna reforma que lastime ninguna institución. Nosotros vamos a defender la fortaleza y autonomía del INE”, informó Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI.

