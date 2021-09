PRI, PAN y MC destacan diferencias con el Gobierno durante el arranque de Legislatura

“No recibimos órdenes a nadie, no obedecemos a ningún Presidente de la República, ni presente ni pasado. Que les quede claro, el Legislativo es un poder, no un empleado del poder”, expuso.

Durante su participación en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfatizó que el Poder Legislativo no es “empleado” del Presidente y aseguró que los legisladores de su bancada no reciben órdenes de nadie.