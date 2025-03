Primero el gran pueblo de México: Claudia Sheinbaum.

El pueblo de México respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Si nosotros tenemos apoyo popular, primero es porque no hemos traicionado lo que somos y no lo haremos; lo más importante es servir al pueblo de México”. “Nuestro compromiso se tiene que demostrar todos los días”, declaró. Www.elcambiodemexico.com

