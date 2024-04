PROTEGE IECM A SANTIAGO TABOADA Y EL CARTEL INMOBILIARIO

El instituto Electoral de la #Cdmx protegió a Santiago Taboada al negar a candidatos de Morena puedan hablar de los conflictos inmobiliarios que tienen en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, ahora le queda a las personas compartir y comentar que opinan de esto que sucede, no les niegan hablar del presidente López Obrador y de palabras y ofensas contra representantes de Morena, pero protegen a Taboada de algo que mantiene a ex políticos en la cárcel, esto huele mal o uds que opinan. Www.elcambiodemexico.com

