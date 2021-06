“Pues no nacieron”: Se burlan de joven provida que modificó himno feminista

A través de TikTok, la influencer Herly RG retomó la frase mencionada y la completó asegurando: “pues no nacieron”, para después contar una historia sobre una piñata que le hicieron y que no tenía relación con la canción, restándole importancia a la versión provida de Wendy Romero.

“Que tiemblen aquellas que son feministas. Cada vez somos más las mujeres provida. Nosotras creemos en la igualdad; no por ser mujeres podemos matar. […] A cada minuto piden justicia por aquellas pibas a las que les quitan la vida, pero entiende, hermana, una cosita: ¿Qué te pasó con las no nacidas?”, se escucha en la versión de Wendy Romero en un video publicado el 22 de marzo en su cuenta de TikTok.