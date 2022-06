Putin asegura que no ve ningún problema en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN

“La tesis de que luchamos contra la expansión de la OTAN a expensas de Ucrania, y ahora la conseguimos aceptando a Suecia y Finlandia, no tiene fundamentos serios”, ha dicho Putin, añadiendo que los países occidentales “siempre hablaron de su exclusividad e introdujeron en la conciencia de la comunidad mundial la tesis y el eslogan de que ‘el que no está con nosotros está contra nosotros’”.

“En cuanto a Suecia y Finlandia. No tenemos los problemas con Suecia y Finlandia que, desafortunadamente, tenemos con Ucrania. No tenemos problemas ni disputas territoriales, no tenemos nada que nos pueda molestar en términos de la membresía de Finlandia o Suecia en la OTAN”, aclaró.

Según recogió la agencia de noticias Interfax, la preparación de la OTAN para una confrontación con Moscú no es nueva. “El hecho de que se hayan estado preparando para algún tipo de acción contra nosotros desde 2014 no es una novedad”, agregando que ello explica las medidas de Moscú para proteger sus propios intereses.