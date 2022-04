PVEM da de baja a la diputada Rocío Alexis Gamiño por votar contra la Reforma Eléctrica

La diputada Rocío Alexis Gamiño García fue dada de baja del grupo parlamentario del Partido Verde, por haber votado en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

N+ te recomienda: Diputados aprueban en lo general y en lo particular la Ley Minera

Así lo notificó su coordinador parlamentario, Carlos Puente, a través de un oficio a la Mesa Directiva, en la sesión de este lunes.

En su cuenta de Twitter, la diputada Alexis Gamiño denunció que por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, le notificaron que había sido expulsada del partido.

Dijo que, ingenuamente, pensó que con sus temas ambientales el partido con el que más coincidía era el Verde Ecologista.

En otro tweet escribió que su lealtad es con México y no con un partido, no con una persona.

Y en uno más, dice que ahora puede dormir tranquila, y que es un alivio saber que nunca más tendrá que votar por mandato y sí por sus ideales, que nunca más tiene que votar por un capricho y sí por un México mejor.

En un video en sus redes sociales, así había explicado su voto en contra de la reforma eléctrica.

“Hola, muy buen día, me dirijo a todos ustedes porque pienso es importante sepan mi postura sobre la reforma eléctrica, en la cual me manifiesto en contra con total autonomía, debemos mirar al futuro como lo está haciendo el resto del mundo, México merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no un retroceso, no dando el poder a un solo órgano”, se le escucha en su video.