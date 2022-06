¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, enfermedad que paralizó medio rostro de Justin Bieber?

Si bien el síndrome de Ramsay Hunt no es contagioso, se recomienda que el paciente no tenga contacto con personas que nunca han tenido varicela o que nunca fueron vacunadas contra esta enfermedad. El síndrome también puede presentar un riesgo al estar en contacto con mujeres embarazadas, niños recién nacidos o personas con sistema inmunitario débil.

