¿Qué es la la enfermedad de Lyme que padece Thalía?

Thalía es una reconocida cantante y actriz que en redes sociales suele mostrar parte de su vida; sin embargo, hay un tema de salud poco conocido sobre ella y que enfrenta día a día: la enfermedad de Lyme, ¿qué es este padecimiento? A continuación te decimos.

N+ te recomienda: ¿Cómo evitar contagiarse de la viruela del mono?

“Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo”, así es como Thalía le ha dicho a su hermana Laura Zapata que lucha contra la enfermedad de Lyme, un padecimiento que le fue diagnosticado hace más de una década.

La enfermedad de Lyme se transmite a través de la mordedura de una garrapata de patas negras, también conocida como garrapata de los ciervos.

Los síntomas iniciales que puede provocar la enfermedad de Lyme son:

Sarpullido o erupción en la piel

Fiebre

Escalofríos

Fatiga

Dolores corporales

Dolor de cabeza

Rigidez del cuello

Ganglios linfáticos inflamados

Sin embargo, si la infección de Lyme no se atiende, otros síntomas podrían aparecer semanas o meses después, los cuales pueden ser:

La erupción o sarpullido presente en otras zonas del cuerpo

Dolor en articulaciones

Problemas neurológicos

Otros signos menos comunes que se pueden hacer presentes, pero en menor medida son problemas cardíacos, inflamación ocular, inflamación del hígado y fatiga intensa.

De acuerdo al organismo Mayo Clinic, es improbable que una garrapata transmita la enfermedad de Lyme si permanece adherida a la persona menos de 36 a 48 horas. Además, el tratamiento para el padecimiento es más eficaz si se inicia en una etapa temprana.

Contraer la enfermedad de Lyme es más probable si se vive en zonas densamente boscosas o cubierta de hierbas, pues es en ese ecosistema donde se desarrollan las garrapatas de patas negras.

Respecto al tratamiento para la enfermedad de Lyme, suele requerir antibióticos orales en caso de obtener un diagnóstico temprano. Si la enfermedad afecta el sistema nervioso central, el remedio acostumbrado es por medio de antibióticos vía intravenosa.