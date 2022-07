¿Qué pasa cuando comes tamales todos los días?

El problema no es tanto el tamal por sí solo sino los elementos adicionales con los que nos hemos acostumbrado a acompañar un tamal: el vaso de atole o champurrado, el café con sustituto de crema y azúcar, el bolillo para hacer una guajolota, o ya no se diga el tamal dorado, aquel que ha sido hervido en aceite.

