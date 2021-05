¿Qué problemas podrían presentar los niños ante el próximo regreso a clases?

“Si podemos disminuir este 10 a 30% de trastornos adaptativos si nosotros en casa desde ya empezamos a anticiparles lo que viene y cómo se pudieran sentir y decirles que va a ser normal. Estar atentos, no criticarlos, no juzgarlos, sino escuchar sus sentimientos, validarlos, inclusive podemos darles ejemplos de que nosotros los adultos también, nos llegamos a sentir tristes, enojados, ansiosos por este regreso, pero que es normal y que vamos a estar ahí para apoyarlos”, concluyó el director del Hospital de Psiquiatría Infantil de la CDMX.

“Cada cuerpo, cada persona y cada historia es distinta y no podemos generalizar, pero en términos muy generales se habla de que los trastornos de adaptación, que es este proceso de estrés, suele presentarse durante el primer mes y en condiciones normales, no suelen durar más allá de 6 meses”, reiteró Sarmiento.

“Esa parte a lo mejor de la falta de socialización, que es importante para ellos en su crecimiento sí les ha afectado bastante, se ha hecho muy caprichosa aparte de que está sola, no tiene con quien jugar más que con su hermanito, pero pues no es lo mismo que con otros niños, la convivencia sobre todo con los de su misma edad”, insistió el padre Antonio Ortiz.

“Hay algunas personas que quieren seguir en línea, pero yo no soy de esas personas, para mí es muy aburrida las clases en línea y no me gustan”, afirmó Jannin, de 8 años.

“A mí me da miedo ya hasta salir porque, antes era muy feliz y pues ahora ya no, encerrada en mi casa, sin ver a mis amigos, sólo los veo en línea, porque pues sí los veo en línea o también cuando juegos con ellos pero. Es mejor cuidar a mi familia que arriesgarnos a enfermar y pues que pasen cosas feas”, dijo Celeste de 9 años.