¿Qué se sabe de “Centauro”, la subvariante de ómicron que ha vuelto a prender las alarmas de covid en México?

En redes sociales, una nota en un medio de comunicación generó alarma este martes sobre la primera detección en México de una subvariante de ómicron conocida como “Centauro” o “Centaurus”. ¿Hay motivo de alarma? Esto dicen los especialistas.

El Instituto Nacional de Medicina Genómina (Inmegen) publicó en la plataforma de la iniciativa GISAID el primer registro en México de la subvariante ómicron BA.2.75. El caso fue atribuido a una mujer de 43 años de la Ciudad de México que se hizo una prueba el 31 de agosto.

La subvariante BA.2.75. también es conocida como “Centaurus”, pero cabe destacar que este no es un nombre oficial designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más bien es un apodo que recibió en Twitter cuando se creía que este sublinaje de ómicron era más contagioso que sus “hermanos”.

I disagree that B.2.75 or Centaurus is of concern. In spite of media & Twitter hype:

1 – Very low increase of cases and deaths India

2 – B.2.75 is not increasing in prevalence anywhere

3 – No data suggesting change in neutralization or pathogenicity.

Don’t Believe the Hype! https://t.co/Sv4dawhbAj

— Tulio de Oliveira (@Tuliodna) July 18, 2022