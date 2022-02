Quebec da marcha atrás al impuesto especial para no vacunados contra covid

El pasado 11 de enero, el primer ministro quebequés, del partido de centro-derecha Coalition Avenir Québec (CAQ), anunció que su Gobierno estaba considerando imponer un impuesto a las personas no vacunadas contra el covid por “las consecuencias” que supone para el sistema sanitario provincial el coste de la atención a pacientes no inmunizados.

El Gobierno de la provincia canadiense de Quebec dio marcha atrás en sus planes de crear un impuesto especial para las personas que no estén vacunadas contra covid y anunció que no lo aprobará para mantener la “paz social”.