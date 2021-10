¿Quién es Abdulrazak Gurnah, ganador del Premio Nobel de Literatura 2021?

El novelista tanzano Abdulrazak Gurnah fue anunciado como el ganador del Premio Nobel de Literatura 2021, este es un breve recuento por su trayectoria en el mundo de las letras.

Abdulrazak Gurnah nació el 20 de diciembre de 1948 en la isla de Zanzíbar, un archipiélago de Tanzania que se ubica frente a la costa de África Oriental. En 1968 viajó a Gran Bretaña para estudiar en la Universidad de Christ Church de Canterbury.

En 1982 obtuvo un doctorado en la Universidad de Kent y empezó a dar clases en la Universidad Bayero, en Kano, Nigeria; desde 1987 es colaborador editorial de la revista británica literaria Wasafiri.

Sus novelas más famosas son Memory of Departure (1987), Pilgrims Way (1988), Dottie (1990), Paradise (1994), Admiring Silence (1996), Desertion (2005) y By the Sea (2001); también ha editado volúmenes de Ensayos de literatura africana y artículos sobre de escritores poscoloniales contemporáneos como VS Naipaul, Salman Rushdie y Zoë Wicomb.

El 7 de octubre de 2021 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura destacando de su obra la “penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes”.

