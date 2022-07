¿Quién es Julian Assange, llamado por AMLO “el mejor periodista de nuestro tiempo”?

No obstante las protestas del periodismo internacional y de organizaciones de derechos humanos, el Departamento de Justicia de Joe Biden no ha dado indicios de ser más flexible en la misión de Washington de poner a Assange tras las rejas de una prisión estadounidense.

Entre los archivos que fueron divulgados por medios internacionales como The Guardian, The New York Times y Der Spiegel, destacan múltiples indicios de crímenes de guerra cometidos en contra de civiles por Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán, así como miles de cables diplomáticos, muchos de los cuales contenían material calificado como “vergonzoso”.