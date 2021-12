¿Quién es la hija adoptiva de Vicente Fernández y doña ‘Cuquita’?

Tras la muerte de Vicente Fernández este 12 de diciembre, la atención pública está con los herederos de su legado. Son bien conocidos los tres hijos del legendario cantante de música ranchera, pero poco se sabe de su única hija, Alejandra Fernández, y todavía menos sobre el misterio en torno a su adopción por ‘Chente’ y doña ‘Cuquita’.

Alejandra es en realidad sobrina de Vicente Fernández y María del Refugio ‘Cuquita’ Abarca; en otras palabras, ella es hija biológica de una de las hermana de doña ‘Cuquita’, de nombre Gloria Abarca Villaseñor. “Pero como yo no tuve hijas…” dijo el intérprete de Acá entre nos en una entrevista:

“La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y [mi cuñada] me dejó a la niña. Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”.

‘El Charro de Huentitán’ quedó tan encariñado con la pequeña Alejandra que hasta su salud se veía afectada cuando su sobrina no estaba en la casa. “Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada”. Así fue como lo relató:

“Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella [Gloria] notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede, empezó a tartamudear’, la niña tenía 4 años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara.”