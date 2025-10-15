Javier Lozano y los opositores ya tienen precandidato presidencial para 2030: Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción.
No cabe duda, traen perfiles de primera… pero para la Fiscalía.
Quieren opositores a Francisco Cabeza de Vaca como candidato en 2030.
