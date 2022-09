Rafael Nadal felicita a Carlos Alcaraz y le augura ‘muchas más’ victorias

El tenista balear Rafael Nadal felicitó esta madrugada a Carlos Alcaraz tras proclamarse campeón del Abierto de Estados Unidos y le ha augurado “muchas más” victorias.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 11, 2022