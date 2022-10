Rammstein triunfa en México con peluche del Dr. Simi incluido; usuarios comparten fotos en redes

Es preciso señalar que esta no fue la primera vez que Rammstein recibió un peluche del Dr. Simi, pues una semana antes, en Los Ángeles, Estados Unidos, ya habían tenido uno en sus manos, específicamente en las de Flake, por lo que no se descarta que episodios similares sucedan en los conciertos que faltan en la CDMX, este domingo 2 de octubre y el próximo martes 4.

— @LuisValLe Out Of Context Meme (@LuisValLe_A) October 2, 2022

Pese a que semanas antes seguidores de Rammstein pidieron que no se lanzara este muñeco al escenario, para que la banda no se enojara, la situación no se pudo evitar y el famoso peluche llegó hasta la agrupación que, para sorpresa de muchos, aceptó de gran forma.