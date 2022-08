Realizan foro electoral en Cámara de Diputados sobre crimen y seguridad en elecciones

“Si queremos atajar la demanda de recursos quizás sí tendríamos que pensar no en una reforma electoral sino en un cambio de régimen político, me explico, mira lo que sucede en los regímenes parlamentarios, las campañas duran entre dos y tres semanas, se votan por listas de partidos, los políticos no tienen necesidad de posicionarse ellos personalmente”, dijo Oswaldo Chacón Rojas, presidente Instituto Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

“No podemos hablar de seguridad en elecciones si no tenemos consecuencias cuando no la hay, no podemos hablar de una fiscalización y de evitar que recursos del crimen organizado o recursos ilícitos estén en las campañas electorales y violenten la equidad en las contiendas electorales si al final de cuentas las sanciones pasan solamente por multas pecuniarias”, dijo Carla Humphrey, consejera electoral INE.