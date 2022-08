Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, acusa a EUA de alimentar el terrorismo en Siria

Admitió, no obstante, que en este aspecto las negociaciones con Irán, otro valedor del régimen sirio, no eran todo lo “eficientes” que deseaba.

“Estados Unidos no puede decir que no ha alimentado el terrorismo. Quienes alimentan el terrorismo en Siria son, en primer grado, Estados Unidos y las fuerzas de la coalición, lo han hecho de forma despiadada y lo hacen ahora”, dijo Erdogan.