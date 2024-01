RECIBE CONSTANCIA CLAUDIA SHEINBAUM COMO CANDIDATA ÚNICA A LA PRESIDENCIA POR MORENA. PT. PVEM.

Protesto que llevaremos a México por el sendero de la paz, de la seguridad, de la democracia, de las libertades y de la justicia, hacia un México que siga por el camino de la prosperidad compartida. El segundo piso de la Cuarta Transformación continuará disminuyendo desigualdades, erradicando la pobreza, garantizando salarios dignos, trabajo digno, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, por la soberanía energética de nuestra Patria, la soberanía alimentaria, la vida plena de todos los mexicanos. Protesto no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México.

