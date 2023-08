Se preguntan los mexicanos por que decidió la aspirante X denunciar al presidente por razón de género, si ella sabía que no la atacó en su calidad de mujer, con esto observamos que los opositores están decididos a mentir por obtener poder y manejados por terceras personas abogadas, políticas y políticas, es un problema para el tribunal electoral que avaló esta denuncia que envío el instituto electoral a este tribunal por parte de una consejera que es cercana a los ex encargados de este instituto Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

