Refinería de Dos Bocas producirá 20% de las gasolinas que consume México, dice AMLO

“Estamos en la Refinería de Dos Bocas, vamos a terminar esta obra en julio de este año de acuerdo al informe de Rocío Nahle, y del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y también del Almirante Ojeda porque lo estamos haciendo de manera conjunta, es el gobierno de la República, en pocas palabras es una inversión de 9 mil millones de dólares, no créditos, dinero del Presupuesto público por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, ¿qué va a representar todo esto? Producir, y aquí está Carlos con nosotros, el gobernador de Tabasco, producir en esta Refinería Olmeca el 20 por ciento de todas las gasolinas que consumimos en México”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

