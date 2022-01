Reina Isabel quita títulos militares a su hijo, el príncipe Andrés, por escándalo sexual

La reina Isabel II decidió retirar todos sus títulos militares a su hijo, el príncipe Andrés, que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor, anunció el Palacio de Buckingham.

En un comunicado emitido por la residencia oficial de la soberana británica, la Casa Real indicó que “con la aprobación de la reina y su acuerdo, los títulos militares del duque de York y sus patrocinios reales han sido devueltos a la reina”.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022