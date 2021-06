Resuelven enigma sobre estallidos de rayos gamma tras décadas de estudios

Astrofísicos de la Universidad de Bath (Reino Unido) publican hoy 16 de junio de 2021, un estudio en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , sobre la medición del campo magnético de una lejana explosión de rayos gamma (GRB 141220A), con lo que confirmaron, por primera vez, esa predicción teórica de hace décadas.

