RETA LÓPEZ OBRADOR A SALINAS PLIEGO A PRESENTAR PRUEBAS DE CORRUPCIÓN EN PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES.

Andrés Manuel López Obrador pide a, Salinas Pliego que presente pruebas reales que hay un desfalco de 400 mil millones de pesos del programa de Adultos mayores. Comenta que el empresario lo único que le planteo es entregarnos las pruebas, le pregunto de dónde las sacaste!! Lo llamo a que presente las pruebas, es más le ofrezco que si las tiene me las dé a mi personalmente, para dar a conocerlas aquí mismo en la mañanera, es más traería el oficio de una vez para el fiscal, y de inmediato inicie la investigación. Pero aquí el problema es que no puedo acusar sin la existencia de las pruebas. Todos tenemos que actuar de manera responsable. Puede ser que no nos caigamos bien o que pensemos distinto, pero una acusación de esta magnitud sobre sobre un presunto fraude de 400 mil millones se requiere una investigación, para ello debo tener como sostenerla para llegar al fondo de todo. Que opinan que el empresario ataque con el programa de adultos mayores, el cual han buscado afectar por todos lados, ahora buscan decir que hay problemas para tratar de desestabilizarlo.

