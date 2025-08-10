InternacionalNacional

Reta Nicolas Maduro a Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos ordenó aumentar la recompensa a 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano
Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y colaboración con organizaciones criminales como el Cártel de los Soles, lo que representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
La fiscal general Pam Bondi anunció el aumento de la recompensa.
En respuesta, Maduro emitió una declaración desafiante: “Vengan a por mí los espero en Miraflores”.
Aunque difundida en redes sociales como Instagram y X, la declaración aún no ha sido confirmada en un medio oficial.
