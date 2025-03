REYNA HAYDEE LA PERSONA QUE DICE SER REPORTERA, SIN REPORTAR O INVESTIGAR LAS NOTICIAS QUE CRÍTICA EN LAS MAÑANERAS.

Reyna Haydee sus preguntas nunca son concretas, solo busca acusaciones sobre tendencias, sin visitar los lugares que supuestamente ella son problemas del gobierno y tienen algún problema que recién sucede, decide entrar a la mañanera para atacar a la Presidenta, sin publicar la nota, sin pruebas, le dice la presidenta como reclamas algo que no haz publicado o investigado y solo sigue atacando, haciendo perder el tiempo a otros reporteros qué requieren hablar de temas que tienen que ver con las 40 horas, reformas y seguridad, darle la palabra a ella es buscar el conflicto y desestabilizar la mañanera, de todo culpa la mandataria de cosas que a ella no le corresponden, se trata de golpear y seguramente quedar bien con quien la envía y patrocina, es obvio que alguien está detrás de esto, viajar a la Cdmx continuamente, sin tener un medio estable y con los gastos que esto implica.

Por ello han buscado pedirle a la presidenta qué le dé un tiempo de preguntas, en el momento que le da la palabra, se queda con ella hasta que quiere, busca solo la atención es muy conflictiva, se quejan reporteros, si le decimos algo, se voltea con groserías de ustedes son lambis…etc. Con otras palabras, definitivamente ella entra queriendo toda la atención y atacar al gobierno federal, esa es la instrucción que lleva, sin fuera tan buena reportera, porque desde que se ha dedicado a ser opositora y tener atención mediática en la mañanera, no la contratan medios informativos importantes de México, ahí esta la respuesta, es lo mismo que se preguntan los que están esperando hacer su labor en paz, verla llegar es hacernos la idea que va a ser una mañana pesada.

Tu que opinas, una cosa es, ser reportera opositora, otra es buscar el conflicto sin pruebas y sin noticias publicadas, entonces es periodista o no!!!

