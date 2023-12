Podría el Partido Acción Nacional darle un escaño al ex presidente de este partido Ricardo Anaya, quien fue ex candidato a la presidencia de México, pasó por encima de todos los panistas y ahora buscan darle una plurinominal en el senado. Recordemos que este ex político tiene órdenes de investigación federales y aún así deciden protegerlo Que opinan . PRÓXIMAMENTE LA COLUMNA.

You may also like