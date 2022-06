Ricardo Monreal traiciona a Morena, sus acciones lastiman al partido que lo tiene en la silla del Senado de la República mexicana.

Su sueño ser candidato, dice ser fundador de @PartidoMorenaMx más actúa con toda alevosía para desestabilizar e incluso dañar a este partido político, @citlafoto lo invitó al evento de Toluca, el dice no haber sido invitado, es claro que quiere dañar a @claudia_shein su ego de no ser el candidato para la #cdmx lo tiene en una oscura penumbra de rencor, apoya a Sandra Cuevas e intenta culpar a la jefa de gobierno de estar detrás de la sanción que le imponen a la alcaldesa de Cuauhtémoc, ataca el evento de Toluca, con sus acciones es claro que intento que les abran investigación por la vía electoral el @inemexico habla de los audios de @alitomorenoc su tema de la detención en veracruz provocó ataques entre este político con @cuitlahuacgj algo que le agradece #AlitoMoreno este líder político, haber sido parte fundamental de su libertad después de 100 días de detención, le preguntó, si después sale alguna culpabilidad para este servidor de movimiento ciudadano, tendría que admitir que hizo tráfico de influencias o simplemente dirá se aprovecha de mi confianza por ser noble, con su ya característica forma de hablar, si resulta inocente, será un logro por sacarlo sin duda, mientras esta amparado hasta que se demuestre que es inocente, a lo que voy este senador no se conforma con ser un político que está en una silla de la máxima tribuna de México gracias a #Morena el ahora por todos lados traicióna al presidente @lopezobrador pero jura que el pertenece a este movimiento de regeneración nacional (Morena) busca afectar la presidencia de @mario_delgado1 más no sólo a este líder, sus traiciónes están afectando con mentiras de político dolido que no olvida ser descartado para ser jefe de gobierno, hoy entiendo al presidente con tanto tiempo en la política huele la traición a kilómetros, lo que veo en Ricardo Monreal, es un traidor de kilómetros de distancia, de seguir en ese modo traición, no dudo que sera su última silla política que tenga, la gente no olvida y no es tonta, ya saben quien busca lastimar a este movimiento con acciones que las hace parecer como justicia e impunidad, la verdad esta clara, traicionó a la 4 Transformación.

Es la palabra que escuchara cada día.

