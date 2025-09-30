ROCÍO NAHLE UNA GOBERNADORA CON MUCHOS PANTALONES PARA GOBERNAR VERACRUZ.

Rocío Nahle: Gobernar con firmeza en un Veracruz que comienza con la nueva transformación.

En Veracruz, la llegada de Rocío Nahle a la gubernatura no solo significó la continuidad de un proyecto político ligado a la Cuarta Transformación, sino también el inicio de una nueva etapa en la que la presencia femenina en el poder se vuelve protagonista.

La mandataria, ingeniera de profesión y política de convicciones, ha sido descrita por ciudadanos y actores públicos como una mujer con muchos pantalones, qué no se queda callada, ante los ataques de los calderonistas o panistas qué han buscado menospreciar su gran trabajo en dos bocas, algo que fue monumental hacerlo en un sexenio, hoy día buscan de muchas formas atacar este gobierno, algo que la gobernadora esta dejando callados, su labor es transformar a Veracruz.

Nahle ha sido directa desde su llegada al gobierno de Veracruz es tiempo de trabajar por el pueblo, un mensaje que busca marcar la diferencia entre la política de escritorio y la política de territorio.

Su administración apuesta por la cercanía con comunidades, la supervisión de obras y programas de primera mano como lo realizan en la 4T.

A diferencia de otros gobernadores que tienen alianzas políticas, Rocío Nahle ha tratado de proyectar independencia y mano firme frente a intereses que históricamente han influido en la vida pública veracruzana, algo que dejo claro desde su llegada y observamos como fue una mujer muy atacada por grupos empresariales que buscaban la llegada del PRIAN para convenir a sus intereses.

Hoy vemos como sus críticos, están buscando atacar desde que estuvo en la secretaria de energia, podemos ver que es una mujer fuerte y acostumbrada a enfrentar este tipo de situaciones y puede interpretarse como dureza o falta de negociación, pero para sus seguidores se trata de un cambio necesario en una entidad donde la corrupción y el caciquismo han marcado décadas de rezago, no soportar qué busquen tener el control, eso aquí no se podrá.

El gran reto de la gobernadora es traducir esa narrativa de firmeza en resultados concretos. La seguridad, aún pendiente en varias regiones, es una de las principales demandas sociales. Al mismo tiempo, busca cada día el impulso a la economía veracruzana, particularmente en turismo, el campo y el sector energético.

Otro desafío es político: mantener la unidad en un estado donde Morena, partido en el poder, enfrenta tensiones internas y una oposición que solo ataca por buscar ganar en las elecciones del 2027.

La gobernadora tiene esa capacidad de lograr equilibrar la política.

El papel de Rocío Nahle también adquiere relevancia nacional. Como una de las figuras más cercanas al presidente López Obrador y parte del núcleo fundador de la 4T, su desempeño en Veracruz será observado como un termómetro del liderazgo femenino dentro del movimiento. Gobernar un estado complejo, con realidades tan distintas entre el norte, el centro y el sur, le permitirá mostrar su capacidad como lo realizado en dos bocas una estructura de clase mundial con reconocimientos en el extranjero, que los opositores están atacando porque no tienen con que luchar contra el trabajo del sexenio de López Obrador.

Rocío Nahle gobierna con fuerza y sin distinción, en un estado de Veracruz qué pide resultados.

Su estilo firme y directo la ha colocado como una figura que no evade confrontaciones, pero también como una mandataria que se muestra con gran capacidad para conciliar, cuando la otra parte está de acuerdo.

La expectativa ciudadana está puesta en que esa fortaleza no solo sea un rasgo de carácter, sino el motor de políticas públicas que transformen la vida de millones de veracruzanos, sin duda la confianza en la primera gobernadora de Veracruz, la tiene y en el camino, seguramente, crecerá.

Que opinan.

#Prediccionpolítica #lacolumna

Por: Antar Moises N.