Rosario Castellanos, a casi medio siglo de su partida: “Porque lo que sucede no es verdad”

“Y, sin embargo, hermano, amante, hijo, amigo, antepasado, no hay soledad, no hay muerte aunque yo olvide y aunque yo me acabe”.

Quienes armaron tramas de asesinato y suspenso, no entendieron que para la ensayista, novelista y feminista sin etiqueta no había más crimen ni mayor atentado que los cometidos en contra de las mujeres o de los indígenas mexicanos.

“¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve la cara a la pared? ¿Se agarra por los hombros al que está cerca y oye? ¿Se echa uno a correr, como el que tiene las ropas incendiadas, para alcanzar el fin? ¿Cuál es el rito de esta ceremonia? ¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira la sábana? ¿Quién aparta el espejo sin empañar? Porque a esta hora ya no hay madre y deudos. Ya no hay sollozo. Nada, más que un silencio atroz”.