Rusia da a conocer un perro robot capaz de disparar un lanzacohetes

El ejército ruso presentó un perro robot capaz de transportar y disparar un lanzacohetes. El diseño sería en extremo parecido a Spot, el robot diseñado por la empresa estadounidense Boston Dynamics.

La presentación del M-81 ocurrió durante una exhibición del ejército ruso.

En el video publicado por la agencia de noticias Ria Novosti, se aprecia al perro robot portando en la espalda un lanzacohetes RPG-26. Esta arma suele ser empleada contra tanques por elementos de infantería.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0

— Rob Lee (@RALee85) August 15, 2022