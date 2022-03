Rusia denuncia que Occidente le ha declarado una ‘guerra total híbrida’

“La inmensa mayoría del mundo no se ha sumado y no se va a sumar, estoy convencido, a estos juegos de políticas de sanciones de Occidente”, afirmó.

“Pese a la propaganda que hace malabares con los votos a favor de la resolución provocadora aprobada la ONU, la inmensa mayoría de los países del mundo que no son parte de Occidente, (…) no quieren jugar para un solo bando” , argumentó, al señalar que muchos “son objeto de presiones colosales”.

No obstante, aseveró que pese a todos los esfuerzos, Occidente no ha logrado aislar a Rusia.

Observó que “el desenfreno de las sanciones” muestra con claridad “que todos esos valores que todo el tiempo nos inculcaban nuestros colegas occidentales, me refiero a la libertad de expresar sus opiniones, la economía de mercado, la inviolabilidad de la propiedad privada, la presunción de inocencia, no valen nada para ellos”.