Rusia derriba drones ucranianos en Crimea y mantiene ataques

Las autoridades rusas informaron que derribaron drones ucranianos en Crimea, al tiempo que funcionarios ucranianos dijeron que las fuerzas rusas continuaron con los esfuerzos para apoderarse de una de las pocas ciudades en el este de Ucrania que aún no está bajo su control. El ejército ruso también mantuvo sus ataques en el norte y el sur de Ucrania.

El gobierno ruso señaló que en Crimea, que Rusia anexó a Ucrania en 2014, las defensas aéreas locales derribaron un dron que volaba sobre la sede de la Flota Rusa del Mar Negro en Sebastopol. Fue el segundo incidente con un dron en la sede en tres semanas y sucedió tras las explosiones en un aeródromo ruso y un depósito de municiones en la península este mes.

Oleg Kryuchkov, asistente del gobernador de Crimea, también dijo el sábado que los “ataques de pequeños drones” activaron los sistemas de defensa aérea en el oeste de Crimea.

“Los sistemas de defensa aérea dieron con éxito en todos los objetivos sobre el territorio de Crimea el sábado por la mañana. No hay víctimas ni daños materiales”, dijo su jefe, Sergei Aksyonov, en Telegram.

El gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev, dijo en Telegram que los sistemas de defensa aérea de la ciudad entraron en acción nuevamente el sábado por la noche.

More work of air defense in Sevastopol tonight.

In light of this, every car coming into Sevastopol is stopped and searched.

There are also reports of big traffic jams headed outside Sevastopol.

(Reported by local media) pic.twitter.com/aKSIIWsDvE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 20, 2022