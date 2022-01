Rusia no quiere una guerra con Ucrania, dice secretario de Seguridad ruso

Al día siguiente, Zelenski quitó hierro a la advertencia de Washington y, aunque no descartó una escalada, indicó que Kiev no ve un agravamiento de la situación mayor de los que se han visto con anterioridad.

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, af irmó este domingo que Rusia no quiere una guerra con Ucrania y subrayó que Moscú no amenaza al país vecino.