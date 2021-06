Rut Castillo gana plaza para México en Juegos Olímpicos Tokyo 2020

🇲🇽 La gimnasta Rut Castillo, se ubicó en el primer sitio del all around del Campeonato Panamericano de #GimnasiaRítmica 🤸‍♀️, que se realiza en Brasil 🇧🇷, al contabilizar 91.500, resultado con el que obtiene el boleto a #Tokyo2020

“La gimnasta Rut Castillo, se ubicó en el primer sitio del all around del Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica, que se realiza en Brasil, al contabilizar 91.500, resultado con el que obtiene el boleto a Tokyo 2020″, escribió la institución.

Durante el Campeonato Panamericano de Brasil realizó una rutina de poco más de tres minutos con un listón y la canción “El Triste” de Roberto Cantoral . Aunque su edad sobrepasa la edad límite, la rutina le valió el primer lugar del all around con un total de 91.50 puntos .