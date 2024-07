DENUNCIA SALINAS PLIEGO A PERIODISTAS MEXICANOS PIDE QUE META Y GOOGLE REVELEN SUS DATOS PERSONALES, ALVARO DELGADO UNO DE LOS DENUNCIADOS AGRADECE A Claudia Sheinbaum DEFENDERLOS DE ESTA ABERRACIÓN COMENTO.

Comentó Alvaro Delgado que de ser cierto que Ricardo Salinas promueve en Estados Unidos acciones legales para que #Meta, #X y #Google revelen datos personales de 20 informadores mexicanos, entre los que me encuentro yo, por presuntamente instrumentar una “campaña para dañar” a BancoAzteca, sería una aberración, con implicaciones sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Por lo que a mí respecta, todo lo que informo sobre usted, Ricardo Salinas, está sustentado, incluyendo cómo Elektra nació para evadir impuestos, como lo escribió su padre, y su deuda con el fisco de 63 mil millones de pesos. Yo no me oculto, escribo con mi nombre y me hago responsable de lo que escribo. ¿Y las libertades que usted tanto proclama.

Que opinan que ahora busquen dañar a quienes defienden la 4ta Transformación.

Www.elcambiodemexico.com