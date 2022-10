SCJN desestima que partidos devuelvan recursos para desastres; pero no logra invalidar leyes

“Puede sumarse el mío, con un voto aclaratorio, que lo hago, simplemente, para que alcance la mayoría y no quede la norma válida cuando la mayoría de este Tribunal que no consideramos que es inválida por diversas razones”, dijo Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.

En una tercera sesión, celebrada el 4 de octubre, se planteó que el dinero que corresponde a los partidos que no haya sido entregado para el ejercicio de sus actividades ordinarias podrán ser devuelto directamente a Hacienda, no así el recurso sobrante que haya sido entregado a los institutos políticos, ya que ese remanente deberá entregarse y ser fiscalizado por el INE.

Pese a que una mayoría de seis de once ministros de la Corte consideró invalidas las normas que permiten que los partidos políticos renuncien a un porcentaje de su financiamiento público para destinarlo a casos de desastres naturales o emergencias, como COVID-19, no se logró la mayoría necesaria para invalidar las leyes .