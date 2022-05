SCJN invalida mandato del INAI y blinda identidad de personal de FGR

No se podrá conocer la identidad del personal administrativo, ministerios públicos, peritos y policías ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) , luego de que la Superam Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el mandato del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI ) de entregar los nombres de los funcionarios públicos a un particular que hizo la solicitud de información.

