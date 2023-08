Se acabo el poder que tenían periodistas y ex políticos:López Obrador

Había periodistas y medios informativos acostumbrados a ganar de 3 millones o mucho más mensuales, esto los tiene muy molestos y los ex políticos buscan retornar al poder para controlar el dinero del pueblo, tener sus pensiones, seguros de gastos médicos, escoltas, aviones privados, quitar a la gente mayor su pensión, las becas a los jóvenes, los programas sociales hacerlos temporales o quitarlos. Si ganarán eso harían desde el primer momento. Retomar los periodistas y medios de comunicación de la oposición ganar esas cantidades millonarias que los llevan a tener hoy propiedades en diversas partes del mundo, su amo es el dinero, quieren más, no les preocupa que les quiten a las personas de la 3 edad o a la gente de bajos recursos, solo buscan su bienestar y jamás se van a preocupar por los más vulnerables. Que opinas eso deseas para México nuevamente. Www.elcambiodemexico.com

You may also like