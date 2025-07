Se disculpa el actor y ex pareja de Lady racista.

ACTOR, EX PAREJA Y PADRE DEL JOVEN QUE ACOMPAÑABA A JIMENA PICHEL, CONOCIDA COMO LADY RACISTA SALIÓ A PEDIR DISCULPAS. Con mucha pena el famoso Aarón Beas, actor de telenovelas, ex pareja y padre del menor que acompañaba a Lady racista pide disculpas públicas tras actos discriminatorios de su expareja y padre del joven que vimos grabando con esta mujer. Www.elcambiodemexico.com

You may also like