“Se hará justicia por asesinato de Edgar Flores, funcionario del Consulado de EEUU en BC”: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar se congratuló porque se hizo justicia en el asesinato de Edgar Flores Santos, quien fuera funcionario del consulado de ese país en Baja California.

Te recomendamos: “EEUU apoya a valientes periodistas mexicanos que defienden la libertad de prensa”: Ken Salazar tras muerte de Armando Linares

Se desempeñaba como supervisor de Agricultura y oficial especial de Seguridad Diplomática del consulado y fue asesinado a tiros al descender de su camioneta el 30 de septiembre de 2020.

Esta semana un juez condenó a uno de los asesinos, Juan Carlos Olvera Sánchez, a 30 años y diez meses de prisión.

En su cuenta de Twitter, el embajador estadounidense escribió: “Aunque seguimos lamentando el asesinato de nuestro colega de @USDA_APHIS Edgar Flores Santos del @ConsuladoUSATJ, nos reconforta saber que al final se hará justicia. @FGEBC logró condena para Juan Carlos Olvera Sánchez a 30 años y 10 meses de prisión”.

Though we continue to mourn the murder of our @USDA_APHIS colleague Edgar Flores Santos of @ConsuladoUSATJ, we find comfort in learning that justice was served. @FGEBC achieved sentence of 30 years and 10 months against Juan Carlos Olvera Sánchez. https://t.co/PbtlQXdnLd

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) March 19, 2022