Se pronuncia presidenta de México ante el ataque de Estados Unidos a Irán.

Se pronuncia Claudia Sheinbaum Pardo la presidenta de México ante la ola de ataques qué realizo #usa hacia el estado islámico de #iran Aquí su comentario Un hombre sabio, el papa Francisco, dijo algo que resulta sumamente pertinente en este momento: “La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción sino en la fraternidad. La paz no es solo ausencia de guerra es la construcción de la justicia”. México será siempre factor de paz. Nuestra Constitución, en su artículo 89 fracción X, enumera los 8 principios con base en los cuales el Poder Ejecutivo Federal debe conducir la política exterior de México: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Naciones Unidas debe ser hoy más que nunca la institución que llame a la construcción de la paz. Www.elcambiodemexico.com

