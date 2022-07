Seguidores de un influyente clérigo chií irrumpen en el parlamento de Irak

La sesión parlamentaria prevista no se celebró y no había los legisladores en el pleno.

En un primer momento, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para tratar de hacer retroceder a los manifestantes y causaron varios heridos, según constataron reporteros de The Associated Press. El Ministerio de Salud dijo que había recibido 60 pacientes heridos.