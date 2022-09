Senado aún no logra acuerdos para aprobar minuta de reforma constitucional sobre el Ejército

“Me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento y nosotros estamos intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país, todo con respeto y con una absoluta actitud de apertura y de flexibilidad”, dijo Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

You may also like