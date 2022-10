Senado emitirá convocatoria para elección extraordinaria en vacante que dejó Faustino López

“De acuerdo con la Constitución en su artículo 63, señala que en el caso de vacantes de diputados o senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, que es lo que corresponde, él era de mayoría relativa, la Cámara respectiva convoca a elecciones extraordinarias, cuando es el último año ya no convoca, pero no es el caso, entonces se declara la vacante, después son 30 días, dentro de los 30 días se expide la convocatoria y luego dentro de 90 días se celebra la elección. El estado de Tamaulipas se queda incompleto en su fórmula de representación entonces la vacante se cubre”, dijo.

