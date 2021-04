Senado no aprobará en este periodo Ley para regular uso del cannabis

Después de dos años de proceso legislativo en el Congreso de la Unión, la nueva Ley Federal de Regulación del Cannabis está por colapsar en el Senado.

Esta Cámara ha detectado que los cambios que hicieron los diputados a la minuta original, son inconstitucionales y de ser ratificada así, habrá una cascada de impugnaciones.

Así lo explicó, en conferencia, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Informó que antes del próximo 30 de abril, el Senado solicitará formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un nuevo plazo para legislar sobre la regulación del uso de la marihuana.

El senador Monreal dijo que incluso el Congreso podría optar por modificar sólo los 5 artículos que la Corte mandato ajustar en la Ley General de Salud y no expedir una nueva Ley que regule la siembra, producción, traslado, venta y consumo lúdico de la marihuana y sus derivados como es el proyecto que hoy tiene en la mesa.

“La Corte puede decir: Ya no te concedo ninguna prórroga y comienzo a hacer mi proceso para la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el efecto de esa declaratoria? Que esos artículos de la Ley de Salud no se apliquen; salgan del cuerpo normativo del país y no tengan ninguna aplicación. Esa es la consecuencia jurídica. No tengan observación, no se observen, no se apliquen; y, por tanto, el Congreso de la Unión tendrá que dictar, legislar sobre esas normas para evitar el caos, porque entonces quedará abierta la posibilidad del consumo, la posibilidad de la posesión, la posibilidad de todo”, señaló Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.