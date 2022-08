Senador Narro Céspedes se deslinda de desaparición de marinos asignados a su protección

“Mi tarea o mi propósito no es quitarlo de la Junta de Coordinación Política, ese tema para el Senado y para Morena no está en la mesa del debate, mi propuesta es buscar ser presidente de la Mesa Directiva que es lo que hemos propuesto”, puntualizó José Narro Céspedes, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

“En el caso de los Marinos yo ya lo he dicho varias veces, no tengo nada que ver, nunca estuvieron bajo mi cargo, sí los vi una hora que estuve en un restaurante, los vi afuera, estaban en la parte de afuera, es todo lo que sé de ellos”, aseguró José Narro Céspedes, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.